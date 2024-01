Dans ses vœux du nouvel an, la ministre des finances appelle son staff à s’atteler à la préservation des équilibres des finances publiques

La ministre des Finances, chargée de l’intérim à la tête du ministère de l’Economie et de la Planification, a présidé hier, une cérémonie de vœux, au siège du ministère des Finances, en présence des agents et cadres des deux ministères et de directeurs généraux des institutions sous tutelle.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a appelé à la poursuite du travail sérieux, en vue de préserver les grands équilibres des finances publiques, réaliser les objectifs dictés par l’actuelle conjoncture économique, et encadrer les investisseurs.

Gnetnews