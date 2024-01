Des performances historiques pour la Poste Tunisienne : Bénéfice net de 106 millions de dinars en 2022

La Poste Tunisienne a annoncé l’approbation par son Conseil d’Administration des états financiers certifiés de l’exercice 2022, dévoilant un bénéfice net de 106 millions de dinars (MDT). Cette réalisation marque une évolution significative par rapport aux exercices précédents, illustrant une tendance positive sur trois années consécutives (2020-2021-2022). Ces résultats positifs ont permis de redresser la situation financière de l’entreprise, caractérisée par des pertes successives, et de consolider ses fonds propres, renforçant ainsi sa solidité financière.

Ces performances exceptionnelles, une première dans l’histoire de la Poste Tunisienne, reflètent la capacité de l’entreprise à maintenir une croissance stable et durable. Les résultats obtenus témoignent de la rigueur des politiques mises en place par la Poste Tunisienne, axées sur l’optimisation des processus de gestion, la maîtrise des charges d’exploitation, et la rentabilisation des investissements. Les choix stratégiques, mettant l’accent sur le développement de services innovants et à forte valeur ajoutée, ont également contribué de manière significative à ces performances remarquables.

Fortement ancrée dans la confiance du public, la Poste Tunisienne dispose du réseau d’agences le plus étendu, comprenant 1 200 sites d’exploitation et 700 distributeurs automatiques. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l’entreprise a misé sur son capital humain, composé de 8 000 collaborateurs dévoués. Cette réussite financière marque une étape importante pour la Poste Tunisienne, affirmant sa position en tant qu’acteur clé dans le secteur postal et financier du pays.

