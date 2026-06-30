Éclipse partielle de Soleil le 12 août : la Cité des sciences organise une observation à Sidi Mechreg

30-06-2026

Les Tunisiens pourront assister à une éclipse partielle de Soleil le mercredi 12 août 2026. Pour offrir au public les meilleures conditions d’observation, la Cité des sciences de Tunis organisera un grand événement scientifique à Sidi Mechreg, dans la délégation de Sejnane (gouvernorat de Bizerte), un lieu connu pour son horizon totalement dégagé sur la Méditerranée.

Ce phénomène s’inscrit dans le cadre d’une éclipse totale dont la bande de totalité balaiera notamment le nord du Groenland, l’Islande, l’Espagne et certaines zones du bassin méditerranéen. En Tunisie, l’éclipse ne sera que partielle, mais elle promet tout de même un spectacle impressionnant, avec jusqu’à 59,3% de la surface visible du Soleil masquée par la Lune.

L’observation débutera à 18h40, le Soleil se trouvant alors à environ six degrés au-dessus de l’horizon. Le pic du phénomène sera atteint à 19h11, peu avant le coucher du Soleil, lorsque près de 60% du disque solaire sera dissimulé.

Le Soleil se couchera ensuite vers 19h19, alors que l’éclipse sera encore en cours, ce qui en fait une éclipse se terminant sous l’horizon, un cas de figure assez rare.

À Sidi Mechreg, le public pourra suivre l’éclipse entre 18h30 et 19h20 à l’aide de télescopes munis de filtres solaires adaptés à ce type d’observation.

La soirée se poursuivra par une conférence de 19h30 à 20h00, portant sur le fonctionnement des éclipses, les conditions d’observation propres à la Tunisie et les prochains rendez-vous astronomiques majeurs.

Dès 20 heures, les participants pourront prolonger la soirée par une observation du ciel nocturne, avec au programme la planète Vénus, plusieurs objets du ciel profond ainsi que les principales constellations de l’été.

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