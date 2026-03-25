Éducation : vers la régularisation des enseignants suppléants d’ici fin avril

25-03-2026

Le ministère de l’Éducation assure l’avancement du dossier des enseignants suppléants et promet un concours de recrutement placé sous le signe de la transparence.

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé mercredi que son département est en voie de finaliser la régularisation de la situation financière et administrative de la deuxième tranche d’enseignants suppléants.

Selon ses déclarations, ce processus devrait être achevé d’ici la fin du mois d’avril 2026, marquant ainsi une étape importante dans le traitement de ce dossier en suspens.

Par ailleurs, le ministre a évoqué le concours de recrutement de 1 630 enseignants du secondaire et du technique au titre de l’année 2026. Il a assuré que le ministère de l’Éducation veille à garantir le respect des principes d’intégrité, de transparence et d’équité tout au long du processus.

Ces engagements interviennent dans un contexte où les attentes sont fortes quant à la régularisation des parcours professionnels et à la consolidation des ressources humaines dans le secteur éducatif.

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