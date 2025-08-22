El Mourouj : Le vieil homme coincé entre une rame de métro et le quai a été transporté à l’hôpital

Un incident impressionnant s’est produit ce jeudi 21 août 2025 à la station de métro Miami, à El Mourouj, où un homme âgé s’est retrouvé coincé entre le quai et une rame, selon des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux.

Les images montrent un vieil homme piégé entre le wagon et la chaussée, alors qu’une foule se pressait autour de lui. D’après plusieurs témoins, l’accident serait survenu à la suite d’un mouvement de foule et d’une bousculade lors de l’ouverture des portes du métro.

Toujours selon les témoignages, l’homme a pu être dégagé grâce à l’intervention de passagers qui ont utilisé un cric afin de soulever légèrement la rame. Pris en charge rapidement, il a été transporté à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires et s’assurer qu’il ne souffre d’aucune blessure grave.

Gnetnews