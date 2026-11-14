ELIM-CAN 2027 : Nul entre l’Ouganda et le Botswana

14-11-2026

L’Ouganda et le Botswana se sont quittés sur un score de parité (1-1), ce samedi 14 novembre, à l’occasion de la troisième journée des qualifications à la CAN 2027, dans le groupe H.

À l’issue de cette rencontre, l’Ouganda conserve la première place du groupe avec cinq points, devant la Libye (4 points) et le Botswana (3 points).

La Tunisie ferme la marche avec deux unités, après sa défaite hier face à la Libye (0-2).

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