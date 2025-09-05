Enseignement secondaire : Le syndicat dénonce un blocage du dialogue social

La Fédération générale de l’enseignement secondaire a vivement critiqué, jeudi 4 septembre 2025, l’attitude des ministères de l’Éducation et de la Jeunesse et des Sports, accusés de bloquer toute forme de dialogue social depuis le 31 janvier dernier. Dans un communiqué au ton particulièrement sévère, le syndicat dénonce un « refus catégorique » des autorités d’aborder les revendications du secteur.

La Fédération fustige notamment une « politique de marginalisation systématique » du partenaire social dans des dossiers jugés sensibles, tels que les mutations, les affectations pour raisons de santé ou encore la nomination des directeurs d’établissements et des surveillants généraux. Ces pratiques, selon elle, s’opposent à l’accord conclu le 8 juillet 2011 et ouvrent la voie au favoritisme.

Le syndicat estime que cette gestion « irresponsable » fait peser de lourdes menaces sur la rentrée scolaire, et tient les deux ministères pour « pleinement responsables » d’éventuelles perturbations. Affirmant qu’il ne restera pas « les bras croisés », il annonce son intention de recourir à toutes les formes de mobilisation, y compris les plus radicales, afin de défendre le droit syndical et les acquis des enseignants.

La Fédération appelle ainsi les enseignants et leurs structures syndicales à « serrer les rangs », à rejeter les heures supplémentaires et à boycotter toute concertation avec les directeurs et surveillants généraux tant que les engagements de 2011 ne seront pas respectés. Elle encourage par ailleurs une participation massive aux rassemblements régionaux et aux actions de protestation prévues.

« La tentative des autorités de liquider le droit syndical impose aujourd’hui un devoir de lutte. Imposer un dialogue sérieux n’est plus une option, c’est une nécessité », conclut la Fédération générale de l’enseignement secondaire.

Gnetnews