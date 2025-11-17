ES Tunis : Accord trouvé avec Youssef Msakni

Selon plusieurs sources, Youssef Msakni devrait signer dans les prochaines heures son contrat avec l’Espérance Sportive de Tunis.

Les négociations entre les deux parties n’ont duré que quelques jours.

La blessure de Youcef Belaili aux ligaments croisés a accéléré les discussions dans ce dossier.

Youssef Msakni, actuellement sans club après la fin de son contrat avec Al Arabi, avait quitté l’Espérance de Tunis au mois de décembre 2012 pour rejoindre la formation de Lekhwiya SC au Qatar.