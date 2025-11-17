ES Tunis : Accord trouvé avec Youssef Msakni

17-11-2025

Selon plusieurs sources, Youssef Msakni devrait signer dans les prochaines heures son contrat avec l’Espérance Sportive de Tunis.

Les négociations entre les deux parties n’ont duré que quelques jours.

La blessure de Youcef Belaili aux ligaments croisés a accéléré les discussions dans ce dossier.

Youssef Msakni, actuellement sans club après la fin de son contrat avec Al Arabi, avait quitté l’Espérance de Tunis au mois de décembre 2012 pour rejoindre la formation de Lekhwiya SC au Qatar.

Fil d'actualités

ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiés

17-11-2025

Handball : Dates et horaires des matchs de la 15ème journée

17-11-2025

CL-AFR : Voici le programme complet de la première journée

17-11-2025

ES Tunis : Accord trouvé avec Youssef Msakni

17-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiés

17-11-2025

Handball : Dates et horaires des matchs de la 15ème journée

17-11-2025

CL-AFR : Voici le programme complet de la première journée

17-11-2025

ES Tunis : Accord trouvé avec Youssef Msakni

17-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025