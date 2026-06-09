ES Tunis : Bilel Nadir dans le collimateur ?

Les dirigeants sang et or ont récemment entamé des discussions avec l’entourage du jeune joueur marocain de l’Olympique de Marseille dans l’optique de le convaincre de rejoindre le club tunisien.

En effet, le contrat de Bilal Nadir avec l’OM arrive à échéance le 30 juin prochain.

Après avoir décliné les différentes offres de prolongation proposées par le club marseillais, le joueur semble se diriger vers un départ libre, une opportunité que l’Espérance de Tunis entend bien saisir pour réaliser un joli coup sur le marché des transferts.