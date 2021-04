ES Tunis-Houssem Eddine Boubaker : « Le MCA ? Aucun calcul »

Le membre du comité juridique de l’Espérance Sportive de Tunis, Houssem Eddine Boubaker a déclaré sur la chaine ON Sports que les Sang et Or ne feront aucun calcul lors de la réception du MC Alger ce samedi dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe de la C1 : « Les grands clubs jouent toujours pour gagner. Et c’est le cas de l’Espérance. Il ne faut pas tomber sous l’influence des réseaux sociaux et des rumeurs. Nous évoluerons avec une formation capable de l’emporter et termine en tête de notre groupe ».

