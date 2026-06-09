ES Tunis : La FIFA lève l’interdiction de recrutement

La FIFA a retiré l’Espérance Sportive de Tunis de la liste des clubs tunisiens interdits de recrutement.

Actuellement, huit clubs tunisiens sont aujourd’hui interdits de recrutement par la FIFA pour un total de 17 litiges.

Voici la liste des formations sanctionnées par la FIFA :

Le Club Sportif Sfaxien (5 litiges), l’Union Sportive Monastirienne (3 litiges), l’EGS Gafsa (2 litiges), l’AS Rejiche (2 litiges), le Stade Tunisien (2 litiges), l’Etoile du Sahel (1 litige), l’AS Gabés (1 litige) et l’Olympique de Béja (1 litige).