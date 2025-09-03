ES Tunis : Sowe en prêt à l’AS Soliman

Un accord a été conclu entre les directions de l’Espérance de Tunis et de l’AS Soliman concernant l’attaquant Kebba Sowe.

Ce joueur avait été recruté par la formation de Soliman au mois de juillet 2023 avant d’être prêté puis vendu à l’Espérance de Tunis quelques mois plus tard.

Au début de l’année 2025, Kebba Sowe a été prêté au club saoudien d’Al-Kholood.

A la fin de ce prêt, le staff technique de l’Espérance Sportive de Tunis a décidé de l’envoyer encore en prêt, mais cette fois-ci à l’AS Soliamn.