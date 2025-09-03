ES Tunis : Sowe en prêt à l’AS Soliman

03-09-2025

Un accord a été conclu entre les directions de l’Espérance de Tunis et de l’AS Soliman concernant l’attaquant Kebba Sowe.

Ce joueur avait été recruté par la formation de Soliman au mois de juillet 2023 avant d’être prêté puis vendu à l’Espérance de Tunis quelques mois plus tard.

Au début de l’année 2025, Kebba Sowe a été prêté au club saoudien d’Al-Kholood.

A la fin de ce prêt, le staff technique de l’Espérance Sportive de Tunis a décidé de l’envoyer encore en prêt, mais cette fois-ci à l’AS Soliamn.

Fil d'actualités

Formation rentrante de la Tunisie face au Liberia

04-09-2025

Formation rentrante du Liberia face à la Tunisie

04-09-2025

ELIM-CM2026 : La Guinée Equatoriale s’impose difficilement

04-09-2025

Mercato : Un joeur malien à l’Olympique de Beja

04-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Formation rentrante de la Tunisie face au Liberia

04-09-2025

Formation rentrante du Liberia face à la Tunisie

04-09-2025

ELIM-CM2026 : La Guinée Equatoriale s’impose difficilement

04-09-2025

Mercato : Un joeur malien à l’Olympique de Beja

04-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025