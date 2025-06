FIFA : Levée de l’interdiction de recrutements pour le Stade Tunisien et le CA Bizertin

Le Stade Tunisien et le Club Athlétique Bizertin ont mis fin à la sanction d’interdiction de recrutement qui leur a été infligée par la FIFA.

Actuellement, neuf clubs tunisiens font l’objet d’une interdiction de recrutement émise par la FIFA, pour un total de 14 litiges.

La répartition des dossiers par club est la suivante :

EGS Gafsa : 4 dossiers

CS Chebba : 2 dossiers

Olympique de Béja : 2 dossiers

AS Soliman : 1 dossier

Club Africain : 1 dossier

ES Métlaoui : 1 dossier

Etoile du Sahel : 1 dossier

US Ben Guerdane : 1 dossier

US Tataouine : 1 dossier

Ces clubs ne seront autorisés à recruter de nouveaux joueurs qu’après le règlement définitif des litiges en question.