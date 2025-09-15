Flottille Soumoud : Les deux principaux bateaux ont quitté Bizerte pour rejoindre la mission vers Gaza

Les deux bateaux « Alma » et « Family » ont pris le large tôt ce lundi matin depuis le port Cap 3000 de Bizerte, en direction du reste des navires et embarcations constituant la Flottille Soumoud, initiative destinée à briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza.

Il convient de rappeler que ces deux embarcations avaient précédemment fait l’objet d’une attaque présumée de drones alors qu’elles se trouvaient au port de Sidi Bou Saïd.

Gnetnews