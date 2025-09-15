Flottille Soumoud : Les deux principaux bateaux ont quitté Bizerte pour rejoindre la mission vers Gaza

15-09-2025

Les deux bateaux « Alma » et « Family » ont pris le large tôt ce lundi matin depuis le port Cap 3000 de Bizerte, en direction du reste des navires et embarcations constituant la Flottille Soumoud, initiative destinée à briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza.

Il convient de rappeler que ces deux embarcations avaient précédemment fait l’objet d’une attaque présumée de drones alors qu’elles se trouvaient au port de Sidi Bou Saïd.

