France-L1-J07 : Le PSG freiné par Lille

Le match entre le LOSC et le Paris Saint-Germain s’est terminé sur un score de parité 1-1 au Stade Pierre Mauroy, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

Après une première période sans but, le PSG a ouvert la marque à la 67e minute grâce à un coup franc magistral de Nuno Mendes. Les Lillois, combatifs, ont réussi à arracher le point du match nul en fin de rencontre (85e), grâce à une très belle frappe d’Ethan Mbappé, le jeune joueur du LOSC entré en jeu. Malgré ce match nul frustrant, le Paris Saint-Germain reprend la tête du classement en solitaire.