Gaza : Au moins 33 morts dans une frappe israÃ©lienne sur une Ã©cole, selon la dÃ©fense civile

Gaza : Au moins 33 morts dans une frappe israélienne sur une école, selon la défense civile

Un nouveau drame s’est déroulé ce lundi 26 mai 2025 dans la ville de Gaza, où une frappe israélienne a visé l’école Fahmi Aljarjaoui, faisant au moins 33 morts et des dizaines de blessés, selon un bilan actualisé de la défense civile locale.

Le porte-parole des services de secours de Gaza, Mahmoud Bassal, a déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) que la majorité des victimes sont des enfants et des femmes. Il a qualifié l’attaque de « massacre », dénonçant une intensification des bombardements sur des zones densément peuplées.

Deux bilans préliminaires avaient successivement fait état de 13, puis de 20 morts avant que le chiffre ne grimpe à 33.

Un autre bombardement a touché une maison familiale à Jabaliya, dans le nord de l’enclave, tuant 19 membres de la famille Abd Rabbo, selon la même source. L’attaque, survenue à l’aube, a également été qualifiée de massacre par les secours locaux.

Dans un communiqué publié lundi, les porte-parole de l’armée israélienne et du Shin Bet (les services de renseignement intérieur) ont affirmé que la frappe visait un « complexe de commandement et de contrôle » utilisé par des membres du Hamas et du Jihad islamique palestinien.

Selon l’armée israélienne, des « terroristes clés » s’y trouvaient, et l’école servait à la planification d’attaques contre des civils israéliens et des soldats. Le communiqué ajoute que des mesures auraient été prises pour limiter les pertes civiles, notamment via l’emploi d’armes de précision.

