Greta Thunberg en route pour Gaza à bord d’une flottille pour dénoncer le blocus israélien

La militante écologiste Greta Thunberg a embarqué, dimanche 1er juin 2025, avec onze autres activistes à bord du voilier Madleen, à destination de la bande de Gaza. Leur objectif : briser symboliquement le blocus israélien imposé au territoire palestinien et acheminer de l’aide humanitaire.

Le bateau, affrété par l’organisation non gouvernementale Freedom Flotilla Coalition (FFC), a quitté le port de Catane, en Sicile, dans l’après-midi. Cette traversée, expliquent les organisateurs, vise à attirer l’attention de la communauté internationale sur la situation humanitaire dramatique dans l’enclave palestinienne.

« Peu importe les obstacles, nous devons continuer d’essayer, car lorsque nous cessons d’essayer, nous perdons notre humanité », a affirmé Greta Thunberg lors d’une conférence de presse précédant le départ.

« Et quel que soit le danger de cette mission, il est loin d’être aussi dangereux que le silence du monde face à un génocide retransmis en direct. »

La FFC présente cette initiative comme une action directe, pacifique et non violente contre le siège qualifié d’illégal imposé par Israël, et contre « l’escalade de ses crimes de guerre ».

Ce nouveau départ survient quelques semaines après une attaque présumée contre un précédent navire humanitaire de la FFC. Début mai, le bateau Conscience, également en route vers Gaza, avait été visé par des drones armés dans les eaux internationales au large de Malte. L’ONG avait alors attribué l’attaque à Israël, qui n’a pour sa part émis aucun commentaire.

Cette opération de la Freedom Flotilla s’inscrit dans une série d’initiatives civiles visant à défier par la mer le blocus imposé à Gaza depuis plus de 15 ans, malgré les tensions géopolitiques et les risques encourus par les participants.

