Grève du transport public non régulier : la Fédération de l’UGTT appelle ses adhérents à ne pas y participer

13-07-2026

La Fédération générale du transport de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, ce dimanche, ses adhérents exerçant dans le secteur du transport public non régulier à ne pas prendre part à la grève générale prévue ce lundi.

Dans un communiqué, la Fédération a estimé que la défense des droits et des acquis des travailleurs passe avant tout par l’unité de l’organisation syndicale, le respect des décisions de ses structures, ainsi qu’un engagement dans une action syndicale responsable.

Elle a par ailleurs appelé les autorités à assurer la protection de ses adhérents contre toute forme de harcèlement ou d’agression liée à leur appartenance syndicale, affirmant qu’un soutien juridique et syndical serait apporté à toute personne victime d’abus.

La grève générale, initiée par les professionnels du transport public non régulier, doit se dérouler le lundi de 05h00 à 21h00, dans l’ensemble des gouvernorats du pays. Elle concerne les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis touristiques, les véhicules de louage, ainsi que le transport rural.

De son côté, le premier vice-président de la Fédération nationale du transport de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Moez Sellami, a déclaré, ce dimanche, à l’agence TAP que le mouvement de contestation demeurait « irréversible » tant que le ministère du Transport n’aura pas concrétisé ses engagements, notamment en matière de révision des tarifs.

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