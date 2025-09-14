Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche
14-09-2025
Voici les résultats des trois derniers matches de la cinquième journée du championnat Elites 2025-2026 de handball disputés ce dimanche :
CHB Jemmal 24-39 Espérance de Tunis
Stade Tunisien 25-25 EM Mahdia
AS Teboulba 27-30 SC Moknine
Classement :
1- Espérance de Tunis 15 pts
2- Club Africain 15 pts
3- CS Sakiet Ezzit 13 pts
4- Etoile du Sahel 12 pts
5- EBS Beni Khiar 11 pts
6- SC Moknine 10 pts
7- Stade Tunisien 9 pts
8- EM Mahdia 9 pts
9- CH Ksour Essef 8 pts
10- CHB Jemmal 7 pts
11- AS Hammamet 6 pts
12- AS Teboulba 5 pts