Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche

14-09-2025

Voici les résultats des trois derniers matches de la cinquième journée du championnat Elites 2025-2026 de handball disputés ce dimanche :

CHB Jemmal 24-39 Espérance de Tunis

Stade Tunisien 25-25 EM Mahdia

AS Teboulba 27-30 SC Moknine

Classement :

1- Espérance de Tunis 15 pts

2- Club Africain 15 pts

3- CS Sakiet Ezzit 13 pts

4- Etoile du Sahel 12 pts

5- EBS Beni Khiar 11 pts

6- SC Moknine 10 pts

7- Stade Tunisien 9 pts

8- EM Mahdia 9 pts

9- CH Ksour Essef 8 pts

10- CHB Jemmal 7 pts

11- AS Hammamet 6 pts

12- AS Teboulba 5 pts

Fil d'actualités

Serie A-J03 : Modric porte le Milan face à Bologne

14-09-2025

La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

14-09-2025

Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche

14-09-2025

Ligue 1-J05 : CA-CSS sans vainqueur !

14-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

