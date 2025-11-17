Handball : Dates et horaires des matchs de la 15ème journée

17-11-2025

Les matches de la 15ème journée du championnat Elites seront disputés ce samedi selon le programme suivant :

Samedi 22 novembre :
EBS Beni Khiar 16h00 Espérance de Tunis
AS Hammamet 16h00 Club Africain
AS Teboulba 16h00 CS Sakiet Ezzit
Stade Tunisien 16h00 SC Moknine
CH Ksour Essef 16h00 EM Mahdia
CHB Jemmal 17h00 Etoile du Sahel

Classement :

1- Espérance de Tunis 40 pts

2- Club Africain 40 pts

3- Etoile du Sahel 34 pts

4- CS Sakiet Ezzit 32 pts

5- CHB Jemmal 29 pts

6- SC Moknine 28 pts

7- EBS Beni Khiar 28 pts

8- AS Hammamet 24 pts

9- EM Mahdia 22 pts

10- Stade Tunisien 22 pts

11- CH Ksour Essef 20 pts

12- AS Teboulba 16 pts

 

Fil d'actualités

ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiés

17-11-2025

Handball : Dates et horaires des matchs de la 15ème journée

17-11-2025

CL-AFR : Voici le programme complet de la première journée

17-11-2025

ES Tunis : Accord trouvé avec Youssef Msakni

17-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiés

17-11-2025

Handball : Dates et horaires des matchs de la 15ème journée

17-11-2025

CL-AFR : Voici le programme complet de la première journée

17-11-2025

ES Tunis : Accord trouvé avec Youssef Msakni

17-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025