Handball : Dates et horaires des matchs de la 15ème journée
17-11-2025
Les matches de la 15ème journée du championnat Elites seront disputés ce samedi selon le programme suivant :
Samedi 22 novembre :
EBS Beni Khiar 16h00 Espérance de Tunis
AS Hammamet 16h00 Club Africain
AS Teboulba 16h00 CS Sakiet Ezzit
Stade Tunisien 16h00 SC Moknine
CH Ksour Essef 16h00 EM Mahdia
CHB Jemmal 17h00 Etoile du Sahel
Classement :
1- Espérance de Tunis 40 pts
2- Club Africain 40 pts
3- Etoile du Sahel 34 pts
4- CS Sakiet Ezzit 32 pts
5- CHB Jemmal 29 pts
6- SC Moknine 28 pts
7- EBS Beni Khiar 28 pts
8- AS Hammamet 24 pts
9- EM Mahdia 22 pts
10- Stade Tunisien 22 pts
11- CH Ksour Essef 20 pts
12- AS Teboulba 16 pts