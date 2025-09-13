Handball-J05 : Les résultats des matchs de samedi

13-09-2025

Voici les résultats des trois premiers matches de la cinquième journée du championnat Elites 2025-2026 de handball disputés ce samedi :

EBS Beni Khiar 24-41 Club Africain

CH Ksour Essef 26-26 Etoile du Sahel

AS Hammamet 22-23 CS Sakiet Ezzit

Classement :

1- Club Africain 15 pts (+1 m)

2- CS Sakiet Ezzit 13 pts (+1 m)

3- Espérance de Tunis 12 pts

4- Etoile du Sahel 12 pts (+1 m)

5- EBS Beni Khiar 11 pts (+1 m)

6- CH Ksour Essef 8 pts (+1 m)

7- SC Moknine 7 pts

8- Stade Tunisien 7 pts

9- EM Mahdia 7 pts

10- CHB Jemmal 6 pts

11- AS Hammamet 6 pts (+1 m)

12- AS Teboulba 4 pts

