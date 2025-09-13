Handball-J05 : Les résultats des matchs de samedi
13-09-2025
Voici les résultats des trois premiers matches de la cinquième journée du championnat Elites 2025-2026 de handball disputés ce samedi :
EBS Beni Khiar 24-41 Club Africain
CH Ksour Essef 26-26 Etoile du Sahel
AS Hammamet 22-23 CS Sakiet Ezzit
Classement :
1- Club Africain 15 pts (+1 m)
2- CS Sakiet Ezzit 13 pts (+1 m)
3- Espérance de Tunis 12 pts
4- Etoile du Sahel 12 pts (+1 m)
5- EBS Beni Khiar 11 pts (+1 m)
6- CH Ksour Essef 8 pts (+1 m)
7- SC Moknine 7 pts
8- Stade Tunisien 7 pts
9- EM Mahdia 7 pts
10- CHB Jemmal 6 pts
11- AS Hammamet 6 pts (+1 m)
12- AS Teboulba 4 pts