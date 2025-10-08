Handball-J06 : Victoires de l’Espérance et du Club Africain
08-10-2025
Voici les résultats des deux matches en retard de la 6ème journée du championnat Elites 2025-2026 de handball disputés ce mercredi :
Club Africain 33-26 CHB Jemmal
Espérance de Tunis 43-23 CH Ksour Essef
Classement :
1- Espérance de Tunis 22 pts
2- Club Africain 22 pts
3- Etoile du Sahel 21 pts
4- CS Sakiet Ezzit 19 pts
5- SC Moknine 17 pts
6- EBS Beni Khiar 17 pts
7- Stade Tunisien 14 pts
8- CH Ksour Essef 14 pts
9- EM Mahdia 13 pts
10- CHB Jemmal 13 pts
11- AS Hammamet 12 pts
12- AS Teboulba 8 pts