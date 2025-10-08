Handball-J06 : Victoires de l’Espérance et du Club Africain

08-10-2025

Voici les résultats des deux matches en retard de la 6ème journée du championnat Elites 2025-2026 de handball disputés ce mercredi :

Club Africain 33-26 CHB Jemmal

Espérance de Tunis 43-23 CH Ksour Essef

Classement :

1- Espérance de Tunis 22 pts

2- Club Africain 22 pts

3- Etoile du Sahel 21 pts

4- CS Sakiet Ezzit 19 pts

5- SC Moknine 17 pts

6- EBS Beni Khiar 17 pts

7- Stade Tunisien 14 pts

8- CH Ksour Essef 14 pts

9- EM Mahdia 13 pts

10- CHB Jemmal 13 pts

11- AS Hammamet 12 pts

12- AS Teboulba 8 pts

FTF : Nasri et Jenayah promus par la FIFA

08-10-2025

Club Africain : Oussema Elsharimi qualifié

08-10-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : L'Égypte valide son billet

08-10-2025

Handball-J06 : Victoires de l'Espérance et du Club Africain

08-10-2025

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l'IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l'Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

