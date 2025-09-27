Handball-J07 : Résultats des matchs de samedi
27-09-2025
Voici les résultats des matches de la 7ème journée du championnat Elite disputés ce samedi avec le match entre l’EM Mahdia et l’Etoile du Sahel qui a été arrêté à la dernière minute à cause des jets d’objets divers par les supporters :
SC Moknine 30-26 CS Sakiet Ezzit
AS Hammamet 25-23 EBS Beni Khiar
AS Teboulba 25-26 Stade Tunisien
CHB Jemmal 27-27 CH Ksour Essef
EM Mahdia – Etoile du Sahel (arrêté à la 59ème minute 28-32)
Classement :
1- Club Africain 18 pts (-1)
2- Espérance de Tunis 16 pts (-1)
3- CS Sakiet Ezzit 16 pts
4- SC Moknine 16 pts
5- Etoile du Sahel 15 pts (-1)
6- EBS Beni Khiar 14 pts
7- Stade Tunisien 13 pts
8- EM Mahdia 12 pts (-1)
9- CH Ksour Essef 10 pts (-1)
10- AS Hammamet 10 pts
11- CHB Jemmal 9 pts (-1)
12- AS Teboulba 7 pts