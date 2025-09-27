Handball-J07 : Résultats des matchs de samedi

27-09-2025

Voici les résultats des matches de la 7ème journée du championnat Elite disputés ce samedi avec le match entre l’EM Mahdia et l’Etoile du Sahel qui a été arrêté à la dernière minute à cause des jets d’objets divers par les supporters :

SC Moknine 30-26 CS Sakiet Ezzit

AS Hammamet 25-23 EBS Beni Khiar

AS Teboulba 25-26 Stade Tunisien

CHB Jemmal 27-27 CH Ksour Essef

EM Mahdia – Etoile du Sahel (arrêté à la 59ème minute 28-32)

Classement :

1- Club Africain 18 pts (-1)

2- Espérance de Tunis 16 pts (-1)

3- CS Sakiet Ezzit 16 pts

4- SC Moknine 16 pts

5- Etoile du Sahel 15 pts (-1)

6- EBS Beni Khiar 14 pts

7- Stade Tunisien 13 pts

8- EM Mahdia 12 pts (-1)

9- CH Ksour Essef 10 pts (-1)

10- AS Hammamet 10 pts

11- CHB Jemmal 9 pts (-1)

12- AS Teboulba 7 pts

Fil d'actualités

Serie A-J05 : Le Milan domine le Napoli et prend la tête du classem

28-09-2025

Premier League-J06 : Arsenal passe in-extremis chez Newcastle

28-09-2025

La Liga-J07 : Le Barça renverse la Real Sociedad

28-09-2025

CL-AFR : L’USMo qualifiée pour le deuxième tour

28-09-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Serie A-J05 : Le Milan domine le Napoli et prend la tête du classement

28-09-2025

Premier League-J06 : Arsenal passe in-extremis chez Newcastle

28-09-2025

La Liga-J07 : Le Barça renverse la Real Sociedad

28-09-2025

CL-AFR : L’USMo qualifiée pour le deuxième tour

28-09-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025