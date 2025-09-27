Handball-J07 : Résultats des matchs de samedi

Voici les résultats des matches de la 7ème journée du championnat Elite disputés ce samedi avec le match entre l’EM Mahdia et l’Etoile du Sahel qui a été arrêté à la dernière minute à cause des jets d’objets divers par les supporters :

SC Moknine 30-26 CS Sakiet Ezzit

AS Hammamet 25-23 EBS Beni Khiar

AS Teboulba 25-26 Stade Tunisien

CHB Jemmal 27-27 CH Ksour Essef

EM Mahdia – Etoile du Sahel (arrêté à la 59ème minute 28-32)

Classement :

1- Club Africain 18 pts (-1)

2- Espérance de Tunis 16 pts (-1)

3- CS Sakiet Ezzit 16 pts

4- SC Moknine 16 pts

5- Etoile du Sahel 15 pts (-1)

6- EBS Beni Khiar 14 pts

7- Stade Tunisien 13 pts

8- EM Mahdia 12 pts (-1)

9- CH Ksour Essef 10 pts (-1)

10- AS Hammamet 10 pts

11- CHB Jemmal 9 pts (-1)

12- AS Teboulba 7 pts