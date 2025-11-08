Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi
08-11-2025
Voici les résultats des matches de la 12ème journée du championnat Elites disputés ce samedi :
SC Moknine 32-25 EBS Beni Khiar
CS Sakiet Ezzit 29-21 CHB Jemmal
Etoile du Sahel 33-23 AS Teboulba
EM Mahdia 20-22 AS Hammamet
Classement :
1- Espérance de Tunis 34 pts
2- Club Africain 34 pts
3- Etoile du Sahel 28 pts
4- CS Sakiet Ezzit 26 pts
5- EBS Beni Khiar 25 pts
6- SC Moknine 25 pts
7- CHB Jemmal 23 pts
8- AS Hammamet 22 pts
9- Stade Tunisien 20 pts
10- EM Mahdia 19 pts
11- CH Ksour Essef 17 pts
12- AS Teboulba 14 pts