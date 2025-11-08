Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Voici les résultats des matches de la 12ème journée du championnat Elites disputés ce samedi :

SC Moknine 32-25 EBS Beni Khiar

CS Sakiet Ezzit 29-21 CHB Jemmal

Etoile du Sahel 33-23 AS Teboulba

EM Mahdia 20-22 AS Hammamet

Classement :

1- Espérance de Tunis 34 pts

2- Club Africain 34 pts

3- Etoile du Sahel 28 pts

4- CS Sakiet Ezzit 26 pts

5- EBS Beni Khiar 25 pts

6- SC Moknine 25 pts

7- CHB Jemmal 23 pts

8- AS Hammamet 22 pts

9- Stade Tunisien 20 pts

10- EM Mahdia 19 pts

11- CH Ksour Essef 17 pts

12- AS Teboulba 14 pts

Fil d'actualités

Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

08-11-2025

Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

08-11-2025

Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025