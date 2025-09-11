Handball : Le nouveau programme de la cinquiÃ¨me journÃ©e

11-09-2025

La Ligue Nationale de Handball a apportÃ© aujourd’hui un changement au programme des matches de la 5Ã¨me journÃ©e du championnat Elites.

 

 

 

Ce changement a Ã©tÃ© effectuÃ© Ã  la demande des autoritÃ©s locales.

Samedi 13 septembre :

EBS Beni Khiar 17h00 Club Africain

CH Ksour Essef 17h00 Etoile du Sahel

AS Hammamet 17h00 CS Sakiet Ezzit

Dimanche 14 septembre :

CHB Jemmal 14h00 EspÃ©rance de Tunis

Stade Tunisien 17h00 EM Mahdia

AS Teboulba 17h00 SC Moknine

Fil d'actualitÃ©s

CL-AFR : Le programme des matchs du premier tour

11-09-2025

Coupe de la CAF : Le tableau des rencontres du premier tour

11-09-2025

La FIFA donne raison Ã  la FTF au sujet des joueurs qui ont dÃ©clinÃ

11-09-2025

Coupe de la CAF : Un match confiÃ© Ã  un trio arbitral tunisien

11-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di
SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une

Fil d'actualitÃ©s

CL-AFR : Le programme des matchs du premier tour

11-09-2025

Coupe de la CAF : Le tableau des rencontres du premier tour

11-09-2025

La FIFA donne raison Ã  la FTF au sujet des joueurs qui ont dÃ©clinÃ© la sÃ©lect

11-09-2025

Coupe de la CAF : Un match confiÃ© Ã  un trio arbitral tunisien

11-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025