Handball : Le nouveau programme de la cinquiÃ¨me journÃ©e
11-09-2025
La Ligue Nationale de Handball a apportÃ© aujourd’hui un changement au programme des matches de la 5Ã¨me journÃ©e du championnat Elites.
Ce changement a Ã©tÃ© effectuÃ© Ã la demande des autoritÃ©s locales.
Samedi 13 septembre :
EBS Beni Khiar 17h00 Club Africain
CH Ksour Essef 17h00 Etoile du Sahel
AS Hammamet 17h00 CS Sakiet Ezzit
Dimanche 14 septembre :
CHB Jemmal 14h00 EspÃ©rance de Tunis
Stade Tunisien 17h00 EM Mahdia
AS Teboulba 17h00 SC Moknine