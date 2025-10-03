Handball : Le programme de la huitième journée

03-10-2025

Les matches de la 8ème journée du championnat Elite seront disputés demain, samedi, selon le programme suivant :

Espérance de Tunis 16h00 SC Moknine

CS Sakiet Ezzit 16h00 EM Mahdia

EBS Beni Khiar 16h00 AS Teboulba

CH Ksour Essef 16h00 AS Hammamet

Etoile du Sahel 17h00 Club Africain

Stade Tunisien 18h00 CHB Jemmal

Classement :

1- Club Africain 18 pts (-1)

2- Espérance de Tunis 16 pts (-1)

3- CS Sakiet Ezzit 16 pts

4- SC Moknine 16 pts

5- Etoile du Sahel 15 pts (-1)

6- EBS Beni Khiar 14 pts

7- Stade Tunisien 13 pts

8- EM Mahdia 12 pts (-1)

9- CH Ksour Essef 11 pts (-1)

10- AS Hammamet 10 pts

11- CHB Jemmal 9 pts (-1)

12- AS Teboulba 7 pts

