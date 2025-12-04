Handball : Les résultats de la seizième journée
04-12-2025
Voici les résultats des matches de la 16ème journée du championnat Elites disputés ce mercredi :
Club Africain 38-28 EBS Beni Khiar
Espérance de Tunis 35-16 CHB Jemmal
Etoile du Sahel 27-27 CH Ksour Essef
EM Mahdia 21-18 Stade Tunisien
CS Sakiet Ezzit 25-23 AS Hammamet
SC Moknine 35-26 AS Teboulba
Classement :
1- Espérance de Tunis 46 pts
2- Club Africain 46 pts
3- Etoile du Sahel 38 pts
4- CS Sakiet Ezzit 38 pts
5- SC Moknine 34 pts
6- CHB Jemmal 32 pts
7- EBS Beni Khiar 30 pts
8- EM Mahdia 29 pts
9- AS Hammamet 26 pts
10- Stade Tunisien 24 pts
11- CH Ksour Essef 23 pts
12- AS Teboulba 18 pts