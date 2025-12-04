Handball : Les résultats de la seizième journée

04-12-2025

Voici les résultats des matches de la 16ème journée du championnat Elites disputés ce mercredi :

Club Africain 38-28 EBS Beni Khiar

Espérance de Tunis 35-16 CHB Jemmal

Etoile du Sahel 27-27 CH Ksour Essef

EM Mahdia 21-18 Stade Tunisien

CS Sakiet Ezzit 25-23 AS Hammamet

SC Moknine 35-26 AS Teboulba

Classement :

1- Espérance de Tunis 46 pts

2- Club Africain 46 pts

3- Etoile du Sahel 38 pts

4- CS Sakiet Ezzit 38 pts

5- SC Moknine 34 pts

6- CHB Jemmal 32 pts

7- EBS Beni Khiar 30 pts

8- EM Mahdia 29 pts

9- AS Hammamet 26 pts

10- Stade Tunisien 24 pts

11- CH Ksour Essef 23 pts

12- AS Teboulba 18 pts

