Handball : Les résultats de la troisième journée
03-09-2025
Voici les résultats des matches de la troisième journée du championnat Elites 2025-2026 de handball :
AS Hammamet 25-26 Espérance de Tunis
AS Teboulba 18-23 Club Africain
EBS Beni Khiar 29-26 Etoile du Sahel
Stade Tunisien 26-25 CS Sakiet Ezzit
CH Ksour Essef 25-23 SC Moknine
CHB Jemmal 26-25 EM Mahdia
Classement :
1- Espérance de Tunis 9 pts
2- Club Africain 9 pts
3- EBS Beni Khiar 9 pts
4- Etoile du Sahel 7 pts
5- CS Sakiet Ezzit 7 pts
6- SC Moknine 5 pts
7- CH Ksour Essef 5 pts
8- CHB Jemmal 5 pts
9- Stade Tunisien 5 pts
10- EM Mahdia 4 pts
11- AS Hammamet 4 pts
12- AS Teboulba 3 pts