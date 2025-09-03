Handball : Les résultats de la troisième journée

03-09-2025

Voici les résultats des matches de la troisième journée du championnat Elites 2025-2026 de handball :

AS Hammamet 25-26 Espérance de Tunis

AS Teboulba 18-23 Club Africain

EBS Beni Khiar 29-26 Etoile du Sahel

Stade Tunisien 26-25 CS Sakiet Ezzit

CH Ksour Essef 25-23 SC Moknine

CHB Jemmal 26-25 EM Mahdia

Classement :

1- Espérance de Tunis 9 pts

2- Club Africain 9 pts

3- EBS Beni Khiar 9 pts

4- Etoile du Sahel 7 pts

5- CS Sakiet Ezzit 7 pts

6- SC Moknine 5 pts

7- CH Ksour Essef 5 pts

8- CHB Jemmal 5 pts

9- Stade Tunisien 5 pts

10- EM Mahdia 4 pts

11- AS Hammamet 4 pts

12- AS Teboulba 3 pts

