Handball : RÃ©serve du SC Moknine contre le Club Africain

La Ligue nationale de handball a dÃ©cidÃ©, Ã l’issue de sa rÃ©union d’aujourd’hui, de reporter son verdict sur la rÃ©serve dÃ©posÃ©e par le Sporting club de Moknine contre le Club Africain, au 8 janvier 2026 et ce, Ã la demande du club de Bab Jedid.

Il est Ã rappeler que le SC Moknine a formulÃ© cette rÃ©serve contre le joueur du CA Ghazi Ben Ghali, contestant sa prÃ©sence Ã l’aire de jeu, suite Ã son expulsion lors de ce match comptant pour la 20e journÃ©e, soldÃ© par une victoire clubiste (28-27).