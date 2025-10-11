Handball : Résultats et classement après la neuvième journée
11-10-2025
Voici les résultats des matches de la 9ème journée du championnat Elite disputés ce samedi :
Etoile du Sahel 32-32 CS Sakiet Ezzit
Club Africain 29-20 SC Moknine
AS Teboulba 30-29 CH Ksour Essef
CHB Jemmal 34-31 AS Hammamet
EM Mahdia 25-35 Espérance de Tunis
Stade Tunisien 25-26 EBS Beni Khiar
Classement :
1- Espérance de Tunis 25 pts
2- Club Africain 25 pts
3- Etoile du Sahel 23 pts
4- CS Sakiet Ezzit 21 pts
5- EBS Beni Khiar 20 pts
6- SC Moknine 18 pts
7- CHB Jemmal 16 pts
8- Stade Tunisien 15 pts
9- CH Ksour Essef 15 pts
10- EM Mahdia 14 pts
11- AS Hammamet 13 pts
12- AS Teboulba 11 pts