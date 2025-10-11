Handball : Résultats et classement après la neuvième journée

Voici les résultats des matches de la 9ème journée du championnat Elite disputés ce samedi :

Etoile du Sahel 32-32 CS Sakiet Ezzit

Club Africain 29-20 SC Moknine

AS Teboulba 30-29 CH Ksour Essef

CHB Jemmal 34-31 AS Hammamet

EM Mahdia 25-35 Espérance de Tunis

Stade Tunisien 25-26 EBS Beni Khiar

Classement :

1- Espérance de Tunis 25 pts

2- Club Africain 25 pts

3- Etoile du Sahel 23 pts

4- CS Sakiet Ezzit 21 pts

5- EBS Beni Khiar 20 pts

6- SC Moknine 18 pts

7- CHB Jemmal 16 pts

8- Stade Tunisien 15 pts

9- CH Ksour Essef 15 pts

10- EM Mahdia 14 pts

11- AS Hammamet 13 pts

12- AS Teboulba 11 pts

