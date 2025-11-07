Handball : Voici le programme de la douzième journée

07-11-2025

La 12ème journée du championnat Elites de handball se poursuit aujourd’hui avec au programme les matches suivants :

 

SC Moknine 16h00 EBS Beni Khiar

CS Sakiet Ezzit 17h00 CHB Jemmal

Etoile du Sahel 17h00 AS Teboulba

EM Mahdia 17h00 AS Hammamet

Classement :

1- Espérance de Tunis 34 pts (+1)

2- Club Africain 34 pts (+1)

3- Etoile du Sahel 25 pts

4- EBS Beni Khiar 24 pts

5- CS Sakiet Ezzit 23 pts

6- SC Moknine 22 pts

7- CHB Jemmal 22 pts

8- Stade Tunisien 20 pts (+1)

9- AS Hammamet 19 pts

10- EM Mahdia 18 pts

11- CH Ksour Essef 17 pts (+1)

12- AS Teboulba 13 pts

