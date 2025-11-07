Handball : Voici le programme de la douzième journée
07-11-2025
La 12ème journée du championnat Elites de handball se poursuit aujourd’hui avec au programme les matches suivants :
SC Moknine 16h00 EBS Beni Khiar
CS Sakiet Ezzit 17h00 CHB Jemmal
Etoile du Sahel 17h00 AS Teboulba
EM Mahdia 17h00 AS Hammamet
Classement :
1- Espérance de Tunis 34 pts (+1)
2- Club Africain 34 pts (+1)
3- Etoile du Sahel 25 pts
4- EBS Beni Khiar 24 pts
5- CS Sakiet Ezzit 23 pts
6- SC Moknine 22 pts
7- CHB Jemmal 22 pts
8- Stade Tunisien 20 pts (+1)
9- AS Hammamet 19 pts
10- EM Mahdia 18 pts
11- CH Ksour Essef 17 pts (+1)
12- AS Teboulba 13 pts