Handball : Voici le programme de la douzième journée

06-11-2025

Les matches de la 12ème journée du championnat Elites seront disputés ce samedi selon le programme suivant :

Samedi 08 novembre :

Club Africain 15h00 CH Ksour Essef

Espérance de Tunis 16h00 Stade Tunisien

SC Moknine 16h00 EBS Beni Khiar

CS Sakiet Ezzit 17h00 CHB Jemmal

Etoile du Sahel 17h00 AS Teboulba

EM Mahdia 17h00 AS Hammamet

Classement :

1- Espérance de Tunis 31 pts

2- Club Africain 31 pts

3- Etoile du Sahel 25 pts

4- EBS Beni Khiar 24 pts

5- CS Sakiet Ezzit 23 pts

6- SC Moknine 22 pts

7- CHB Jemmal 22 pts

8- AS Hammamet 19 pts

9- Stade Tunisien 19 pts

10- EM Mahdia 18 pts

11- CH Ksour Essef 16 pts

12- AS Teboulba 13 pts

