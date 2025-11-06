Handball : Voici le programme de la douzième journée
06-11-2025
Les matches de la 12ème journée du championnat Elites seront disputés ce samedi selon le programme suivant :
Samedi 08 novembre :
Club Africain 15h00 CH Ksour Essef
Espérance de Tunis 16h00 Stade Tunisien
SC Moknine 16h00 EBS Beni Khiar
CS Sakiet Ezzit 17h00 CHB Jemmal
Etoile du Sahel 17h00 AS Teboulba
EM Mahdia 17h00 AS Hammamet
Classement :
1- Espérance de Tunis 31 pts
2- Club Africain 31 pts
3- Etoile du Sahel 25 pts
4- EBS Beni Khiar 24 pts
5- CS Sakiet Ezzit 23 pts
6- SC Moknine 22 pts
7- CHB Jemmal 22 pts
8- AS Hammamet 19 pts
9- Stade Tunisien 19 pts
10- EM Mahdia 18 pts
11- CH Ksour Essef 16 pts
12- AS Teboulba 13 pts