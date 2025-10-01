Handball : Voici le programme de la huitième journée
01-10-2025
Les matches de la 8ème journée du championnat Elite seront disputés ce samedi 04 octobre selon le programme suivant :
Espérance de Tunis 16h00 SC Moknine
CS Sakiet Ezzit 16h00 EM Mahdia
EBS Beni Khiar 16h00 AS Teboulba
CH Ksour Essef 16h00 AS Hammamet
Etoile du Sahel 17h00 Club Africain
Stade Tunisien 18h00 CHB Jemmal
Classement :
1- Club Africain 18 pts (-1)
2- Espérance de Tunis 16 pts (-1)
3- CS Sakiet Ezzit 16 pts
4- SC Moknine 16 pts
5- Etoile du Sahel 15 pts (-1)
6- EBS Beni Khiar 14 pts
7- Stade Tunisien 13 pts
8- EM Mahdia 12 pts (-1)
9- CH Ksour Essef 11 pts (-1)
10- AS Hammamet 10 pts
11- CHB Jemmal 9 pts (-1)
12- AS Teboulba 7 pts