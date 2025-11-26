Handball : Voici le programme de la seizième journée

26-11-2025

Les matches de la 16ème journée du championnat Elites seront disputés le mercredi 03 décembre selon le programme suivant :

Club Africain 15h00 EBS Beni Khiar
Espérance de Tunis 16h00 CHB Jemmal
Etoile du Sahel 16h00 CH Ksour Essef
EM Mahdia 16h00 Stade Tunisien
CS Sakiet Ezzit 16h00 AS Hammamet
SC Moknine 16h00 AS Teboulba

Classement :
1- Espérance de Tunis 43 pts
2- Club Africain 43 pts
3- Etoile du Sahel 36 pts
4- CS Sakiet Ezzit 35 pts
5- SC Moknine 31 pts
6- CHB Jemmal 31 pts
7- EBS Beni Khiar 29 pts
8- AS Hammamet 25 pts
9- EM Mahdia 25 pts
10- Stade Tunisien 23 pts
11- CH Ksour Essef 21 pts
12- AS Teboulba 17 pts

