Handball : Voici les résultats de la onzième journée

25-10-2025

Voici les résultats des matches de la 11ème journée du championnat Elites disputés ce samedi :

EM Mahdia 30-26 SC Moknine

Etoile du Sahel 24-36 Espérance de Tunis

CS Sakiet Ezzit 30-33 Club Africain

EBS Beni Khiar 29-30 CHB Jemmal

Stade Tunisien 28-25 CH Ksour Essef

AS Teboulba 21-26 AS Hammamet

Classement :

1- Espérance de Tunis 31 pts

2- Club Africain 31 pts

3- Etoile du Sahel 25 pts

4- EBS Beni Khiar 24 pts

5- CS Sakiet Ezzit 23 pts

6- SC Moknine 22 pts

7- CHB Jemmal 22 pts

8- AS Hammamet 19 pts

9- Stade Tunisien 19 pts

10- EM Mahdia 18 pts

11- CH Ksour Essef 16 pts

12- AS Teboulba 13 pts

