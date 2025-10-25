Handball : Voici les résultats de la onzième journée
25-10-2025
Voici les résultats des matches de la 11ème journée du championnat Elites disputés ce samedi :
EM Mahdia 30-26 SC Moknine
Etoile du Sahel 24-36 Espérance de Tunis
CS Sakiet Ezzit 30-33 Club Africain
EBS Beni Khiar 29-30 CHB Jemmal
Stade Tunisien 28-25 CH Ksour Essef
AS Teboulba 21-26 AS Hammamet
Classement :
1- Espérance de Tunis 31 pts
2- Club Africain 31 pts
3- Etoile du Sahel 25 pts
4- EBS Beni Khiar 24 pts
5- CS Sakiet Ezzit 23 pts
6- SC Moknine 22 pts
7- CHB Jemmal 22 pts
8- AS Hammamet 19 pts
9- Stade Tunisien 19 pts
10- EM Mahdia 18 pts
11- CH Ksour Essef 16 pts
12- AS Teboulba 13 pts