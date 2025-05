Hausse alarmante du dÃ©ficit commercial tunisien : +54 % en un an

Hausse alarmante du déficit commercial tunisien : +54 % en un an

Le déficit commercial de la Tunisie a atteint 7294,1 millions de dinars au cours des quatre premiers mois de l’année 2025, selon les dernières données publiées par l’Institut National de la Statistique (INS). Le taux de couverture des importations par les exportations s’établit à 74 %, en recul notable par rapport à la même période de 2024.

Entre janvier et avril 2025, les exportations tunisiennes se sont élevées à 20.725,2 millions de dinars, contre 28.019,3 millions de dinars d’importations. À titre de comparaison, sur la même période en 2024, le déficit s’élevait à 4734,8 millions de dinars, avec des exportations plus élevées (21.245,2 MD) et des importations moindres (25.980 MD), soit une dégradation du solde commercial de 54 % en un an.

La baisse des exportations s’explique notamment par la chute de 33 % dans le secteur de l’énergie et de 19,2 % dans les industries agroalimentaires, principalement en raison du recul des ventes d’huile d’olive.

Du côté des importations, l’INS signale une hausse significative des biens d’équipement (+22,1 %) et des matières premières et demi-produits (+11,3 %), reflétant une demande industrielle soutenue, malgré la pression sur les comptes extérieurs.

Sur le plan géographique, l’Union européenne reste le principal partenaire commercial de la Tunisie, absorbant 70,1 % des exportations tunisiennes et représentant 43,3 % des importations.

Cette détérioration du déficit commercial interpelle à nouveau sur les vulnérabilités structurelles de l’économie tunisienne et la nécessité de réformes pour renforcer la compétitivité des exportations.

