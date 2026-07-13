Hausse de 10,28% des décès sur les routes tunisiennes depuis le début de l’année

L’Observatoire national de la sécurité routière a indiqué que le nombre de décès liés aux accidents de la route a enregistré, depuis le début de l’année et jusqu’au 11 juillet 2026, une hausse de 10,28% par rapport à la même période de l’année précédente, avec 665 morts recensés contre 603 en 2025.

Selon les statistiques publiées par l’Observatoire sur son site officiel, le nombre d’accidents a en revanche reculé de 19,08% sur la même période, passant de 2 951 à 2 388 accidents. Le nombre de blessés a lui aussi diminué, de 18,69%, passant de 3 836 en 2025 à 3 119 jusqu’à jeudi dernier.

L’inattention et le manque de vigilance arrivent en tête des causes d’accidents, représentant 28,48% des cas, suivis par la vitesse excessive, à l’origine de 339 accidents (22,57%).

Concernant les décès plus précisément, la vitesse constitue la première cause de mortalité routière, ayant provoqué 257 morts et 751 blessés, tandis que l’inattention a coûté la vie à 98 personnes et fait 776 blessés.

L’Observatoire précise que les statistiques relatives à l’année 2026 sont issues des données qui lui parviennent, selon la dernière mise à jour du 11 juillet 2026, et qu’il s’agit de chiffres provisoires, susceptibles d’être actualisés quotidiennement en fonction des informations transmises par les sources officielles.

Il souligne également que le classement géographique des accidents et de leurs victimes repose uniquement sur le nombre de cas enregistrés dans chaque région. Ce classement demeure donc purement quantitatif et ne tient pas compte des spécificités démographiques, économiques ou sociales propres à chaque zone — des facteurs qui pourraient pourtant influencer la pertinence d’une comparaison objective entre les différentes régions.