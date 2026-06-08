Israël-Iran : escalade militaire majeure, la trêve au bord de l’implosion

Des frappes réciproques d’une rare intensité ont secoué la région lundi, menaçant les efforts diplomatiques de Washington pour un accord de paix au Moyen-Orient.

L’Iran et Israël ont échangé, lundi, d’importantes attaques militaires, faisant craindre un effondrement de la trêve en vigueur depuis le 8 avril dernier. La escalade intervient alors que Donald Trump s’efforçait d’obtenir un accord entre les deux puissances ennemies.

Tout a débuté dimanche soir, lorsque Téhéran a tiré plusieurs missiles en direction du territoire israélien, présentant ces tirs comme un « avertissement » en représailles à un bombardement israélien dans la banlieue sud de Beyrouth — fief du Hezbollah —, qui avait fait deux morts et vingt blessés. Il s’agit de la première frappe iranienne contre Israël depuis le cessez-le-feu d’avril.

Lundi matin, Jérusalem s’est réveillée au son des explosions, l’armée israélienne faisant état de deux nouveaux barrages de missiles iraniens, après deux salves la veille. En réponse, l’État hébreu a annoncé avoir frappé « des cibles militaires » dans l’ouest et le centre de l’Iran, ainsi que des sites de lancement de missiles, des infrastructures énergétiques et une usine pétrochimique à Mahchahr, dont les dégâts ont été confirmés par un vice-gouverneur régional iranien.

De son côté, la télévision d’État iranienne a fait état d’explosions à Téhéran, Tabriz et Ispahan.

Sur le plan diplomatique, Donald Trump se serait entretenu dimanche soir avec le Premier ministre Benyamin Nétanyahou pour tenter de contenir la riposte israélienne et préserver les chances d’un accord avec Téhéran — sans qu’aucun compte rendu officiel ne soit publié.