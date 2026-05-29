Journée internationale des Casques bleus : la Tunisie célèbre plus de six décennies d’engagement pour la paix

La Tunisie commémore ce vendredi 29 mai, aux côtés de la communauté internationale, la Journée mondiale des Casques bleus, une occasion de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont servi sous la bannière des Nations Unies dans les zones de conflit, et d’honorer la mémoire de ceux qui ont consacré leur vie à la paix et à la sécurité internationales.

Plus de 10 000 militaires déployés depuis 1960

Depuis son indépendance le 20 mars 1956, la Tunisie s’est engagée sans discontinuer dans les opérations de maintien de la paix. Dès 1960, ses forces armées ont rejoint les missions onusiennes, avant d’étendre leur participation aux opérations de l’Union africaine. Selon les données publiées sur le site officiel du ministère de la Défense nationale, les forces armées tunisiennes ont pris part à 20 missions de maintien de la paix, dont 16 sous l’égide de l’ONU et 4 sous celle de l’Union africaine. Au total, plus de 10 000 militaires tunisiens ont participé à ces missions depuis 1960, plaçant la Tunisie parmi les contributeurs africains et arabes les plus actifs aux opérations de paix de l’ONU.

700 Casques bleus tunisiens actuellement déployés

La Tunisie poursuit à ce jour sa participation à plusieurs missions internationales, notamment la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Quelque 700 Casques bleus tunisiens sont actuellement déployés, parmi lesquels une cinquantaine de femmes. Sur le plan du classement mondial, la Tunisie occupe le 18e rang en termes de contribution aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Une distinction internationale pour l’excellence tunisienne

La distinction décernée au commandant Ahlem Douzi, membre des forces armées tunisiennes, lauréate du Prix Trailblazer de l’ONU en tant que meilleure élément féminin dans le domaine de la justice et de la réforme pour l’année 2024, témoigne de la haute considération dont jouissent les cadres et les forces tunisiennes au sein des missions onusiennes, et de la reconnaissance de leur contribution aux efforts internationaux de consolidation de la paix et de la sécurité.