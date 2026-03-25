Justice : Chafik Jarraya condamné à 15 ans de prison pour mise à disposition d’une armée étrangère

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes a également prononcé des peines allant jusqu’à 25 ans de prison contre d’autres accusés dans ce même dossier.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes auprès du Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire dite de « mise à disposition au profit d’une armée étrangère en temps de paix ». L’homme d’affaires Chafik Jarraya a été condamné à 15 ans de prison ferme.

Dans le même dossier, deux accusés en fuite — dont un ressortissant étranger — ont été condamnés par contumace à 25 ans de prison ferme chacun. Un ancien cadre sécuritaire impliqué dans l’affaire a quant à lui écopé d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.

Ce verdict s’inscrit dans le cadre d’une série de procès visant des personnalités accusées d’avoir entretenu des liens avec des puissances étrangères ou des organisations jugées menaçantes pour la sécurité nationale tunisienne.