Kaïs Saïed adresse ses condoléances au Qatar après le décès de l’ancien émir Cheikh Hamad

Le président de la République, Kaïs Saïed, a adressé, ce lundi 13 juillet 2026, un message de condoléances à l’État du Qatar à la suite du décès de l’ancien émir, le cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani, disparu dimanche à l’âge de 74 ans.

Dans un message relayé par l’Agence de presse du Qatar (QNA), le chef de l’État tunisien a exprimé sa profonde sympathie à la famille régnante ainsi qu’au peuple qatari. Il a prié pour que le défunt soit accueilli dans la miséricorde divine, et a adressé ses vœux de courage et de réconfort à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la nation qatarie en cette période de deuil.

Le cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani s’est éteint dimanche à Doha. Une prière funéraire a été célébrée à la mosquée Imam Mohammed ben Abdel Wahab, en présence de nombreux fidèles, avant les cérémonies d’inhumation.

À la suite de cette disparition, les autorités qataries ont décrété un deuil national de quatre jours. Figure marquante de l’histoire contemporaine du Qatar, le cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani a joué un rôle central dans la transformation et le développement de l’émirat tout au long de son règne.