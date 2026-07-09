KaÃ¯s SaÃ¯ed reÃ§oit la cheffe du gouvernement, dÃ©nonce des Â« manÅ“uvres Â» visant Ã attiser les tensions

Le prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, a reÃ§u, hier aprÃ¨s-midi, mercredi 8 juillet, au palais de Carthage, Sarra Zaafrani Zenzeri, cheffe du gouvernement, Ã qui il a confiÃ© la prÃ©sidence d’un conseil des ministres consacrÃ© Ã l’examen de plusieurs projets de lois et de dÃ©crets.

Lors de cette rencontre, le chef de l’Ã‰tat est revenu sur une sÃ©rie d’Ã©vÃ©nements survenant, selon lui, de maniÃ¨re rÃ©currente et organisÃ©e, visant Ã maltraiter les citoyens dans le but d’attiser les tensions. Il a affirmÃ© que le peuple tunisien, qui s’est frayÃ© un chemin Ã travers le sang et la souffrance, saura dÃ©jouer ces manÅ“uvres orchestrÃ©es, tant Ã l’intÃ©rieur qu’Ã l’extÃ©rieur du pays, tout comme il a su, par le passÃ©, les dÃ©jouer grÃ¢ce Ã sa conscience profonde.