Kaïs Saïed reçoit le rapport annuel 2024 de la Banque centrale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 20 août 2025, au palais de Carthage, le rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour l’année 2024, présenté par le gouverneur de l’institution, Fathi Zouhair Nouri.

À cette occasion, le chef de l’État a réaffirmé le rôle central de la Banque centrale, non seulement dans le domaine monétaire, mais aussi dans l’appui aux efforts économiques de l’État. Il a souligné que « beaucoup confondent indépendance et souveraineté », insistant sur la nécessité de revoir en profondeur plusieurs choix économiques et financiers.

Kaïs Saïed a également mis en avant l’efficacité du principe d’autonomie nationale et du refus des diktats extérieurs, qui, selon lui, ont démontré leur pertinence. La rencontre a permis d’aborder également l’activité de la Commission tunisienne des analyses financières, appelée à renforcer son action dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la fuite des capitaux.

Par ailleurs, le président de la République a rappelé le rôle attendu des banques publiques et privées dans la dynamisation de l’investissement et la facilitation des services aux citoyens. Il a critiqué certaines pratiques jugées contraires à l’intérêt général, soulignant que « les banques doivent appliquer la politique de l’État », celle-ci étant définie par les institutions nationales en tant qu’expression de la volonté populaire.

Gnetnews