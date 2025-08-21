Kaïs Saïed reçoit le rapport annuel 2024 de la Banque centrale

21-08-2025

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 20 août 2025, au palais de Carthage, le rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour l’année 2024, présenté par le gouverneur de l’institution, Fathi Zouhair Nouri.

À cette occasion, le chef de l’État a réaffirmé le rôle central de la Banque centrale, non seulement dans le domaine monétaire, mais aussi dans l’appui aux efforts économiques de l’État. Il a souligné que « beaucoup confondent indépendance et souveraineté », insistant sur la nécessité de revoir en profondeur plusieurs choix économiques et financiers.

Kaïs Saïed a également mis en avant l’efficacité du principe d’autonomie nationale et du refus des diktats extérieurs, qui, selon lui, ont démontré leur pertinence. La rencontre a permis d’aborder également l’activité de la Commission tunisienne des analyses financières, appelée à renforcer son action dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la fuite des capitaux.

Par ailleurs, le président de la République a rappelé le rôle attendu des banques publiques et privées dans la dynamisation de l’investissement et la facilitation des services aux citoyens. Il a critiqué certaines pratiques jugées contraires à l’intérêt général, soulignant que « les banques doivent appliquer la politique de l’État », celle-ci étant définie par les institutions nationales en tant qu’expression de la volonté populaire.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Partenariat public pour réguler le marché des viandes ro

21-08-2025

Tunisie : Ouverture des inscriptions pour les enfants atteints de tr

21-08-2025

Tunisie/Transport : Lancement de la vente des abonnements scolaires

21-08-2025

Sfax : La gare ferroviaire endommagée après une attaque nocturne

21-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Tunisie : Partenariat public pour réguler le marché des viandes rouges

21-08-2025

Tunisie : Ouverture des inscriptions pour les enfants atteints de troubles du sp

21-08-2025

Tunisie/Transport : Lancement de la vente des abonnements scolaires et universit

21-08-2025

Sfax : La gare ferroviaire endommagée après une attaque nocturne

21-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025