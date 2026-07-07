Kaïs Saïed reçoit le rapport annuel de la BCT et salue les indicateurs économiques positifs de la Tunisie

07-07-2026

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, hier au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, venu lui remettre le rapport annuel de l’institution pour l’année 2025.

Lors de cette audience, le chef de l’État a été informé des retombées de la participation de la Tunisie, en qualité d’invitée d’honneur, au congrès financier annuel de la Banque de Russie, tenu à Saint-Pétersbourg.

Le président Saïed a par ailleurs réaffirmé le rôle de la Banque centrale dans le soutien à l’économie nationale, soulignant que la Tunisie avait démontré au monde la justesse de ses choix nationaux, issus de la volonté du peuple. Il a cité à ce titre plusieurs indicateurs jugés positifs : un taux de croissance de 2,5%, avec des prévisions à la hausse, une maîtrise du taux d’inflation, ainsi qu’une progression des réserves en devises du pays, désormais suffisantes pour couvrir 103 jours d’importations, et le respect des échéances de remboursement de la dette. Il a néanmoins tenu à préciser que le peuple tunisien n’avait pas profité de ces emprunts, mais en avait seulement supporté le poids et les charges.

Le chef de l’État a enfin insisté sur le fait que la portée de ces résultats ne se limite pas aux seuls chiffres et indicateurs financiers et économiques, mais réside avant tout dans leur impact concret sur le citoyen tunisien et sa perception au quotidien, dans l’ensemble des régions du pays.

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