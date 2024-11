La FTF tire un trait sur le CHAN 2025

Après plusieurs semaines de concertation entre la Fédération et les clubs, la décision vient d’être prise par l’instance du football tunisien. L’équipe nationale ne participera pas au CHAN 2025 à cause du calendrier trop serré des compétitions locales et interclubs.

Le CHAN 2025 se déroulera en février prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

GnetNews