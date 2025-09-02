La SFBT dÃ©nonce une campagne de dÃ©sinformation visant sa rÃ©putation

02-09-2025

La SociÃ©tÃ© de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) a publiÃ©, lundi, un communiquÃ© officiel dans lequel elle condamne fermement ce quâ€™elle qualifie de Â« campagnes malveillantes et rumeurs Â» circulant sur les rÃ©seaux sociaux et portant atteinte Ã  son image.

Lâ€™entreprise, acteur majeur du secteur, a tenu Ã  rappeler son engagement total au respect des lois tunisiennes ainsi quâ€™Ã  la transparence dans ses activitÃ©s. Elle a prÃ©cisÃ© que les interventions rÃ©centes des autoritÃ©s concernaient de simples procÃ©dures de contrÃ´le de routine, menÃ©es en coordination avec les instances compÃ©tentes, et que la sociÃ©tÃ© sâ€™y conforme pleinement.

La SFBT souligne Ã©galement son attachement Ã  des rÃ¨gles strictes de gouvernance et de contrÃ´le interne, insistant sur le rÃ´le Ã©conomique et social quâ€™elle joue en Tunisie.

Face Ã  ce quâ€™elle considÃ¨re comme une atteinte Ã  sa rÃ©putation, la sociÃ©tÃ© annonce quâ€™elle se rÃ©serve le droit dâ€™engager des poursuites judiciaires contre toute personne diffusant de fausses informations Ã  son encontre.

