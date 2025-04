La Tunisie au Forum Diplomatique d’Antalya : Mohamed Ali Nafti portera la voix du pays dans un monde en mutation

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, représentera la Tunisie à la quatrième session du Forum Diplomatique d’Antalya, qui se tiendra du 11 au 13 avril 2025, à l’invitation du Président de la République.

Placée sous le thème « Restaurer le rôle de la diplomatie dans un monde fragmenté », cette édition du Forum réunira des dirigeants de haut niveau, dont plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères de 50 pays, ainsi que des représentants d’organisations internationales et régionales. Les débats porteront sur les grandes questions d’actualité, notamment la situation en Palestine, qualifiée de guerre génocidaire menée par l’occupant, et les enjeux liés à la cybersécurité à l’ère de l’Intelligence Artificielle.

Le ministre tunisien participera à une table ronde consacrée au thème « Repenser la région MENA à l’heure des réalités en mutation ». En marge des travaux, il aura également des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, dans le but de renforcer les liens diplomatiques et les partenariats stratégiques de la Tunisie.

La participation tunisienne à ce rendez-vous diplomatique majeur s’inscrit dans une volonté affirmée de réaffirmer le rôle de la diplomatie dans la résolution des crises internationales et de défendre une approche multilatérale face aux grands défis mondiaux.

Gnetnews