La Tunisie balaye le Liberia et s’approche de la qualification au Mondial

04-09-2025

La Tunisie a dominÃ© le LibÃ©ria 3-0 lors de la 7Ã¨me journÃ©e des Ã©liminatoires de la Coupe du Monde 2026, au stade de RadÃ¨s. Les Aigles de Carthage ont rapidement pris l’avantage grÃ¢ce Ã  Hazem Mastouri, qui a ouvert le score dÃ¨s la 5Ã¨me minute. MalgrÃ© quelques tentatives offensives des LibÃ©riens, la dÃ©fense tunisienne, menÃ©e par le gardien Ali Dahmen, est restÃ©e solide et n’a jamais Ã©tÃ© rÃ©ellement inquiÃ©tÃ©e.

En seconde pÃ©riode, la Tunisie a fait preuve de patience pour sceller sa victoire. Ferjani Sassi a doublÃ© la mise Ã  la 66Ã¨me minute, suite Ã  une belle passe dÃ©cisive d’Hannibal Mejbri. Le score a Ã©tÃ© dÃ©finitivement scellÃ© dans le temps additionnel par Elias Saad, qui a inscrit le troisiÃ¨me but tunisien Ã  la 94Ã¨me minute. Cette victoire permet aux Aigles de Carthage de conserver leur place de leader du groupe H, se rapprochant ainsi d’une qualification pour le Mondial 2026.

