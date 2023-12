La Tunisie discute de sa stratégie nationale d’exportation avec le Centre du Commerce International

Dans le cadre de la préparation d’une stratégie nationale visant à renforcer le secteur de l’exportation, la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb a accueilli ce jeudi 21 décembre 2023, une délégation du Centre du Commerce International basé à Genève, dirigée par Leila Naass, présidente du bureau pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Au cours de cette réunion, la ministre a souligné l’importance que la Tunisie accorde à l’élaboration d’une stratégie nationale d’exportation visant à soutenir les exportations tunisiennes, faciliter leur accès aux marchés mondiaux et les diversifier. Ce faisant, le secteur contribuera de manière significative à stimuler l’économie nationale, à créer des emplois et à attirer des investissements directs étrangers.

Les représentants du Centre ont exprimé leur disposition à contribuer à l’élaboration de cette stratégie, conformément aux orientations de la partie tunisienne dans ce domaine.

Une réunion a ensuite eu lieu pour examiner l’élaboration de cette stratégie sous la supervision de Lamia Abrouq, directrice du bureau de la ministre du Commerce et du Développement des Exportations. Ont également participé des experts du Centre du Commerce International, ainsi que des représentants des ministères, des organismes publics pertinents et des acteurs du secteur privé.

Lamia Abrouq a souligné en ouverture de cette réunion que la rencontre d’aujourd’hui marque le point de départ de la préparation de la stratégie, dans le cadre d’une approche collaborative avec les différentes parties prenantes. Elle a souligné l’importance de faire correspondre cette vision avec les priorités du gouvernement tunisien dans ce secteur stratégique, tout en identifiant les secteurs prometteurs à forte valeur ajoutée.

La stratégie nationale d’exportation repose sur trois objectifs principaux :

– Augmenter la valeur des exportations et renforcer la compétitivité des entreprises exportatrices en identifiant les secteurs et les chaînes de valeur prometteurs ainsi que de nouveaux marchés pour diversifier davantage les exportations tunisiennes.

– Mettre en œuvre les réformes institutionnelles proposées pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs recherchés dans le système d’exportation, tout en intensifiant les efforts et les initiatives pour soutenir les entreprises exportatrices.

– Améliorer les performances des structures de soutien à l’exportation et évaluer leur capacité à contribuer à la réalisation des objectifs et des priorités du secteur de l’exportation.

Les experts du Centre du Commerce International ont présenté une vue d’ensemble sur l’alignement et les outils utilisés par le Centre dans l’élaboration de stratégies d’exportation.

Les participants ont exprimé leur appréciation pour l’initiative du ministère et se sont déclarés prêts à contribuer à cette stratégie. Il a été convenu que ce comité servirait de comité directeur pour l’élaboration de la stratégie, en particulier en raison de la représentation des ministères, des organismes publics et des organisations professionnelles.

Gnetnews