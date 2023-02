La Tunisie et la banque mondiale signent une convention de 370 millions de dinars en soutien aux PME

Le ministre de l’Economie et le Planification, Samir Saïed, et le représentant résident de la banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, ont signé ce vendredi 10 février une convention portant sur une valeur de 120 millions de dollars, ce qui équivaut à 370 millions de dinars, en soutien aux PME.

Ce financement sera destiné à l’appui des petites et moyennes entreprises, touchées par les répercussions de la pandémie du Coronavirus. Il sera géré par des banques et des sociétés de leasing, lesquelles seront déterminées par la banque centrale de Tunisie et le ministère des Finances.

Saïed a affirmé l’importance de ce financement, étant une réponse à l’une des priorités du gouvernement, celle d’assurer le soutien nécessaire aux petites et moyennes entreprises, qui se sont heurtées à des difficultés du fait de la pandémie, afin qu’elles renforcent leur résilience et relancent leurs activités.

Le vice-président de la banque mondiale pour la région, MENA, Farid Belhaj, a réitéré l’engagement de la banque mondiale en matière d’appui à la Tunisie, pour la mise en œuvre de ses programmes de développement. Le programme de coopération sera focalisé la prochaine période sur la relance de l’économie, la consolidation du rôle du secteur privé, le développement humain, l’emploi, la santé, les énergies renouvelables et les changements climatiques.

Dans une déclaration médiatique, Belhaj a indiqué que la banque mondiale et la Tunisie allaient adopter une nouvelle stratégie de coopération, laquelle sera dévoilée le 21 Mars prochain.

